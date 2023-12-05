

Кобахидзе не исключает, что президент может уйти в отставку за один-два месяца до выборов

05.12.2023 16:55





«Есть большая вероятность, что Саломе Зурабишвили уйдет в отставку за один-два месяца до выборов и примет участие в парламентских выборах, хотя все прекрасно знают, какой у нее рейтинг», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе спросили, думает ли он, что Саломе Зурабишвили уйдет в отставку и присоединится к избирательной кампании.



«Сегодняшняя картина диктует именно эту логику. Очень велика вероятность того, что за месяц-два до парламентских выборов Саломе Зурабишвили уйдет в отставку и примет участие в парламентских выборах, хотя все прекрасно знают, на самом деле, каков рейтинг этого человека, поэтому каковы шансы на то, что она внесет свой вклад в усиление коллективного «Национального движения» перед выборами», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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