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Кобахидзе не исключает, что президент может уйти в отставку за один-два месяца до выборов


05.12.2023   16:55


«Есть большая вероятность, что Саломе Зурабишвили уйдет в отставку за один-два месяца до выборов и примет участие в парламентских выборах, хотя все прекрасно знают, какой у нее рейтинг», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе спросили, думает ли он, что Саломе Зурабишвили уйдет в отставку и присоединится к избирательной кампании.

«Сегодняшняя картина диктует именно эту логику. Очень велика вероятность того, что за месяц-два до парламентских выборов Саломе Зурабишвили уйдет в отставку и примет участие в парламентских выборах, хотя все прекрасно знают, на самом деле, каков рейтинг этого человека, поэтому каковы шансы на то, что она внесет свой вклад в усиление коллективного «Национального движения» перед выборами», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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