

Саакашвили обещал бороться с властью олигарха Иванишвили и самой Россией «до конца»

05.12.2023 17:52





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, прокомментировал последние процессы в «Едином национальном движении». Он пишет, что, возможно, его партии «следовало бы пойти по этому пути, и я уверен, что <«Нацдвижение»> выйдет из этих процессов, став сильнее».



Экс-президент также подчеркнул, что он будет бороться с властью олигарха Бидзины Иванишвили и самой Россией «до конца» и на этом пути его не интересуют «интриги» внутри «Нацдвижения».



«Я также участвую в этой борьбе с российским олигархом и Россией (Лавров недавно посвятил мне значительную часть своей речи в Европе), поэтому я борюсь за Грузию против русскими и их единомышленниками, и меня не интересуют внутренние интриги.



Я всегда открыт для создания еще более прочного союза для разных людей и групп, либо прямо сейчас на платформе «Коалиции победы», либо чуть позже, когда все поймут, что у единства нет альтернативы», — написал Михаил Саакашвили.



Напомним, 27 ноября «Нацдвижение» распространило заявление о том, что бывший лидер партии Ника Мелия больше не представляет «ЕНД» («Единое национальное движение», «Нацдвижение» — ред.) и что вопрос закрыт.



4 декабря несколько 7 членов (из 13-ти) Батумского городского совета (сакребуло) заявили о том, что покидают партию, основанную экс-президентом Саакашвили.



О том же 5 декабря сообщили 14 членов Зугдидского сакребуло (председатель фракции, три сотрудника офиса и несколько депутатов сакребуло).





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