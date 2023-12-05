

Кобахидзе: «Национальное движение» распадается, и по нашему наблюдению, это не случайно

05.12.2023 19:12





Кезерашвили (бывший министр обороны Грузии в правительстве Саакашвили - ред.) – одна из главных фигур, вместо того, чтобы финансировать усиление партии, по сути, он сознательно финансирует развал партии, в этом плане он просто выполняет задание, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, говоря о процессах, происходящих в «Национальном движении».



По его словам, существует план искусственного понижения рейтинга «Национального движения» с целью повышения рейтинга других партий, входящих в «коллективное «Нацдвижение».



«Национальное движение» распадается, и по нашим наблюдениям, это не случайный процесс. Я думаю, что именно это задание и выполняет Кезерашвили. План таков, опустить вниз «Национальное движение», чтобы продвинуть другую политическую силу.



Именно этому служит и избрание на пост председателя «Нацдвижения» такой одиозной фигуры как Хабеишвили. Остальные процессы, связанные с распадом партии - это целенаправленный процесс, цель которого – спустить вниз партию «Нацдвижение», чтобы усилить другое крыло «Нацдвижения», которое не называется «Нацдвижением».



По сути, это тот самый блок, о котором мы говорили. Сюда входят Саломе Зурабишвили, Нино Ломджария, Хазарадзе, Гахария. Предполагаемое единство выглядит так, хотя процесс обречен на провал. «Нацдвижение» есть «Нацдвижение», из каких партий состоит коллективное «Национальное движение», общество прекрасно знает. От перестановки слагаемых сумма не меняется. В конечном итоге, ничего не изменится. То, что называется коллективным «Национальным движением», радикальной оппозицией, не изменить», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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