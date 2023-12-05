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Кобахидзе: Переговоры между ЕС и Венгрией - это дело ЕС и Венгрии, мы не можем в них вмешиваться
05.12.2023 19:16
Переговоры между ЕС и Венгрией - это дело ЕС и Венгрии, мы не можем в них вмешиваться. В конечном итоге, я убежден, будут приняты положительные решения относительно евроинтеграции, - так председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прокомментировал дискуссию о том, повлияет ли отношение главы венгерского правительства Виктора Орбана к вопросу расширение ЕС на процесс европейской интеграции Грузии.
По словам Кобахидзе, самое главное для правящей силы это то, чтобы было принято положительное решение в пользу Грузии.
«Переговоры между ЕС и Венгрией - это дело ЕС и Венгрии, разумеется, мы не можем в них вмешиваться. В конечном итоге, я убежден, будут приняты положительные решения относительно евроинтеграции, в том числе в пользу Украины и Молдовы, и самое важное для нас, чтобы было принято положительное решение в пользу Грузии», - заявил Кобахидзе.
В контексте отношений с Венгрией Ираклий Кобахидзе отметил, что официальный Будапешт является исключительным сторонником Грузии и ее процесса евроинтеграции.
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