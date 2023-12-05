

Глава МИД Словакии: Украины должна иметь перспективу членства в ЕС, как Грузия и Молдова

05.12.2023 19:48





Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что не может представить себе вступление Украины в Евросоюз в период, когда страна находится в состоянии войны.



«Это очень серьезный вопрос, но в нынешней ситуации я не могу себе этого представить. Мне самому интересно, например, как Урсула фон дер Ляйен оправдает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз и ответит на вопрос о том, как мы можем начать переговоры со страной, находящейся в состоянии военного конфликта», — заявил Бланар.



Министр отметил, что Словакия готова поддержать Украину на пути в Европейский союз, но страна должна полностью соответствовать всем критериям.



«У Украины должны быть перспективы будущего членства, но с соблюдением всех правил, как и у всех других стран Восточного партнерства, таких как Молдова и Грузия, или Западные Балканы», — заявил глава словацкого внешнеполитического ведомства.



Отметим, 30 сентября в Словакии прошли выборы. Главой правительства Словакии назначен Роберт Фицо, известный пророссийской риторикой.



В его кабмин входит и Бланар, который считает, что противостояние России и Украины выглядит как «замороженный конфликт, для которого нет военного решения». По мнению главы МИД Словакии, его затягивание означает только то, что погибнет еще больше людей. Поэтому Словакия поддерживает все, что делает возможным мирное урегулирование.

Напомним, против начала переговоров с Украиной выступил и премьер Венгрии. Лояльный к Кремлю Виктор Орбан призывает президента Совета Европы Шарля Мишеля не созывать совет по вопросу Украины. В Тбилиси оппоненты власти считают, что этот конфликт может отразиться на Грузии, и страна рискует не получить статус кандидата в 2023 году.

Саммит ЕС состоится в Брюсселе 14-15 декабря, на котором могут озвучить историческое решение — предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, а Украине и Молдове — право начать переговоры о вступлении в Евросоюз.







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