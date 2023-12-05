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Премьер Грузии встретился с зампомощника госсекретаря США
05.12.2023 19:54
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком, находящимся с визитом в Тбилиси.
По информации Администрации правительства Грузии, стороны «обсудили повестку стратегического партнерства между Грузией и США и рассмотрели шаги, которые необходимо предпринять для укрепления и углубления существующего сотрудничества в различных областях».
Премьер-министр отметил, что страна ждет положительного решения Европейского совета о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. По его словам, «интеграция в Евросоюз является одним из главных приоритетов внешней политики правительства Грузии».
Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности. «Премьер-министр подчеркнул важность мирного разрешения конфликтов и объединения усилий перед лицом глобальных вызовов», – говорится в пресс-релизе Администрации правительства.
На встрече внимание было уделено безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии. Гарибашвили поблагодарил Джошуа Хука за открытую поддержку со стороны США в отношении суверенитета, территориальной целостности и европейской интеграции Грузии.
На встрече присутствовали посол США в Грузии Робин Данниган, министр иностранных дел Илия Дарчиашвили и глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе.
После встречи Посольство США в Тбилиси написало в Твиттере, что заместитель помощника госсекретаря и посол США провели плодотворную встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Илией Дарчиашвили, и обсудили стратегическое партнерство США и Грузии и евроатлантические планы Грузии. Они также обсудили дальнейшую поддержку США.
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