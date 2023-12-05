

Саакашвили прокомментировал противостояние в «Нацдвижении»

05.12.2023 20:58





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал противостояние в «Едином национальном движении» (ЕНД), указав, что его не интересуют внутренние интриги.



«Наверное партия должна была пройти этот путь», — написал Саакашвили, отметив, что в результате «этих процессов» партия лишь усилиться.



«Я тоже полностью погружен в эту борьбу с российским олигархом и Россией (недавно Лавров в Европе посвятил мне важную часть своего выступления). Поэтому я борюсь за Грузию против русских и их приспешников и меня не интересуют внутренние интриги», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.



Экс-президент добавил, что открыт к предложениям по созданию сильного союза «либо сейчас на платформе «Коалиции победы», либо чуть позже, когда все поймут, что альтернативы единству нет».



«Единое национальное движение» уже несколько месяцев действует в условиях внутреннего противостояния. Если почти год назад внутрипартийная оппозиция требовала отставки Ники Мелия, то сегодня слышны требования об отставке Левана Хабеишвили.





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