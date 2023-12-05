

Грузию могут включить в запретный список для литовских военных

05.12.2023 21:09





В Сейме Литвы рассматриваются поправки к закону, которые запретят профессиональным военнослужащим литовской армии ездить в недружественные страны. Предлагается, что поправки вступят в силу с января 2024 года.



По информации LRT (Литовское национальное радио и телевидение), в запретный список могут войти Россия и оккупированный ею Крым, Беларусь, а также Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Грузия и самопровозглашенные республики – Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.



Кроме того, военнослужащие, проходящие профессиональную военную службу, не смогут выезжать в зарубежные страны или на их территории, на которые литовский МИД советует гражданам не ехать или которые ведомство рекомендует немедленно покинуть.



Проектом постановления также предлагается определить случаи и порядок, согласно которым военнослужащие профессиональной военной службы могут выезжать в зарубежные страны или территории, включенные в вышеуказанный список, только при наличии разрешения.



По сообщению Минобороны, вышеупомянутый запрет связан с интересами национальной безопасности.



В конце сентября литовский Национальный центр кризисного управления заявил, что люди, работающие с секретной информацией, не смогут выехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным центра, эти ограничения коснутся 56 тысяч человек.





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