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Президент: воюющие в Украине добровольцы представляют там честь Грузии


05.12.2023   21:52


Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воюющие на войне в Украине добровольцы — грузинские воины, которые представляют в Украине лицо Грузии — честь и достоинство своей страны.

«Добровольцы — это грузинские воины, которые сегодня воюют в Украине. Они, свободно, по своей воле, представляют там грузинскую честь и достоинство.

Я хотела бы отдать дань уважения минутой молчания тем парням, которые пожертвовали там своими жизнями, они очень ценны для нас», — заявила Саломе Зурабишвили на мероприятии во Дворце Орбелиани.

Отметим, на войне в Украине до сего дня погибли 49 грузинских бойцов.


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