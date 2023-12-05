

Саакашвили: нападение Путина в 2008-м вызвано экономическими успехами Грузии

05.12.2023 22:17





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет, что нападение Путина в 2008-м году было вызвано экономическими успехами Грузии. В Москве, отмечает он, объясняли финансовой помощью США.



Экс-президент Грузии подчеркивает, что «в реальности нам почти ничего не давали» и что все строилось «за счет отсутствия коррупции», проведения реформ и «притоку инвестиций».



«Министр иностранных дел вражеского геноцидального режима, Лавров, в очередной раз вспомнил про меня во время вылазки в Северную Македонию, заявив, что американцы заплатили мне несколько миллиардов долларов для того, чтобы я «Осуществил Агрессию против Южной Осетии. Я напал на миротворцев».



На самом деле нападение Путина на Грузию было вызвано тем, что они никак не могли объяснить в Москве причины экономического успеха Грузии, объясняя это тем, что нам платят американцы.



В реальности американцы нам почти ничего не давали, а мы строили новые города и инфраструктуру за счет отсутствия коррупции и благодаря экономическим реформам, что привело к притоку инвестиций.



Кроме того, что касается нападения на миротворцев, Гаага установила, что такого факта не было. То, что они там, в Москве, никак про меня забыть не могут (совсем недавно Путин обвинил меня в развале СНГ) и делает меня военнопленным Путинского режима», — пишет Саакашвили.



Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министериале ОБСЕ, заявил, что НАТО на Бухарестском саммите «поманили» Тбилиси и Киев членством в Альянсе, Саакашвили «отработал карт-бланш» войной 2008 года, «приказав бомбить города Южной Осетии и атаковать позиции миротворцев, находившихся там с согласия ОБСЕ».



В подготовке этой «провокации» Лавров обвинил США, а Саакашвили все «послушно выполнил».



Напомним, на саммите в Бухаресте 2-4 апреля 2008 года НАТО пообещала Грузии и Украине, что страны станут членами Альянса, однако никакого плана действий не предоставила.



Это «обещание» дорого обошлось Тбилиси – в августе 2008 года Россия вторглась в Грузию и оккупировала Цхинвальский регион и Абхазию, а позже – признала их «независимыми» государствами. Сотни тысяч стали беженцами в своей же стране.



До сих пор созданная переговорная площадка — Женевские международные переговоры по Закавказью — не дают результата: вынужденно перемещенные лица не могут вернуться в свои дома. А права жителей оккупированных территорий грубо нарушаются.



Источник: SOVA

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