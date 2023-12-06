

Хабеишвили: Грузинский народ имеет полную поддержку со стороны США

06.12.2023 11:19





Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и лидеры партии - председатель парламентской фракции «Единого национального движения» Тина Бокучава, секретарь направления внешних связей Зураб Чиаберашвили и руководитель службы внешних связей Ираклий Кавтарадзе продолжают визит в Вашингтон.



По информации «Национального движения», лидеры партии встретились с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом и сенатором Кевином Крамером.



«У нас была возможность поговорить с бывшим американским вице-президентом Майком Пенсом. Очень важно, что в ходе этого разговора мы поделились проблемами нашей страны, нашего народа, которые связаны с российским режимом, олигархическим правлением. Нам всем нужно понять, что единство – это самое главное, и нам нужно много партнеров, помимо бывшего вице-президента США. В Вашингтоне мы встретились с сенатором Крамером. Важнейшим является то, чтобы гражданин Грузии понимал, что грузинский народ имеет абсолютно полную поддержку в борьбе с российским режимом. Я уверен, что в конечном итоге грузинский народ, граждане Грузии победят на благо Грузии. Мы делаем все для этого и сделаем это, мы будем упорно работать, мы будем бороться, мы возьмемся за руки друг с другом, мы обретем много партнеров и, в конечном итоге, победим российский олигархический режим», - заявил Леван Хабеишвили.





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