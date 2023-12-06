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Самхарадзе: Грузия ждет практических шагов от НАТО на пути к членству


06.12.2023   11:22


По заявлению председателя комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоза Самхарадзе, во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО будут обсуждаться двусторонние отношения между НАТО и Грузией.

По его словам, Грузия ждет значительных шагов от НАТО на пути к членству.

«Сегодня мы встретимся с заместителем генерального секретаря НАТО, с которым поговорим о двусторонних отношениях НАТО и Грузии. Разумеется, мы еще раз подчеркнем, что Грузия ждет от НАТО практических шагов на пути к членству. Мы говорим всем, что готовы к членству в НАТО, и это является нашей конституционной задачей. Соответственно, мы требуем четких предложений, четкого пути и маршрута того, как Грузия может стать членом НАТО», - заявил Николоз Самхарадзе, комментарии которого распространяет парламент.

Для справки, делегация парламента Грузии, возглавляемая председателем парламента Шалвой Папуашвили, отправилась с официальным визитом в Королевство Бельгия, в Брюссель.

В рамках визита с участием председателя парламента пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия. Также в НАТО запланированы двусторонние встречи на высоком уровне.

В состав грузинской делегации, возглавляемой председателем парламента Грузии, входят председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая и депутат парламента Кетеван Туразашвили.


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