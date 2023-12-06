

По информации "Национального движения", Леван Хабеишвили встретился с Майком Пенсом и Кевином Крамером

06.12.2023 11:23





Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и лидеры партии — председатель парламентской фракции «Единого национального движения» Тина Бокучава, секретарь по иностранным делам Зураб Чиаберашвили и глава внешнеполитической службы Ираклий Кавтарадзе продолжают свой визит в Вашингтон. Лидеры партии встретились с бывшим вице-президентом Соединённых Штатов Америки Майком Пенсом и сенатором Кевином Крамером», — сообщает пресс-служба «Национального движения».



«У нас была возможность поговорить с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом, и очень важно, что в ходе этого разговора мы поделились проблемами нашей страны, нашего народа, которые связаны с российским режимом, олигархическим правлением. Все должны понимать, что единство — это самое главное, нам нужно много партнеров. Помимо бывшего вице-президента США, в Вашингтоне мы встретились с сенатором Кремером. Гражданину Грузии важно понимать, что грузинский народ пользуется абсолютно полной поддержкой в борьбе с российским режимом. Я уверен, что в конце концов, все вместе, грузинский народ, граждане Грузии победят на благо Грузии. Мы делаем все для этого. Мы будем делать, работать, бороться, держаться за руки друг с другом, приобретем много партнеров и в конечном итоге победим российский олигархический режим“, — заявил Леван Хабеишвили















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





