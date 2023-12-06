

Бера: Грузия готова к членству в НАТО, страна заслуживает членства в альянсе

06.12.2023 11:30





«Наша делегация будет громко заявлять государствам-членам НАТО, что мы ожидаем ответных шагов от наших партнеров», — заявил председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Берая.



По его словам, Грузия готова к членству в НАТО, страна заслуживает членства в НАТО, и сейчас мяч на стороне альянса.



«Наш главный предмет разговора с партнерами по НАТО — евроатлантическая интеграция Грузии и вступление страны в НАТО. Самое главное, ради чего парламентская делегация приехала в Брюссель, – это вступление Грузии в НАТО и необходимость принятия решения. Особенно, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию. Наша делегация будет открыто заявлять государствам-членам Альянса, что мы ожидаем соответствующих шагов от наших партнеров. Грузия готова к членству в НАТО, страна заслуживает членства в НАТО. Мяч на стороне Альянса. Надеемся, что справедливое решение будет принято в разумные сроки», — заявил Ираклий Берая.





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