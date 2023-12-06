

В отчете Freedom House о свободе Интернета Грузия была названа свободной страной и получила оценку 76 баллов из 100

06.12.2023 11:31





В отчете о свободе Интернета, опубликованном международной организацией Freedom House, Грузия была названа свободной страной и набрала 76 баллов из 100, что на два балла ниже, чем в прошлом году.



Отчет подготовлен с учетом нескольких критериев: барьеры доступа, по которым Грузия получила 19 баллов из 25; Критерий ограничений контента, по которому Грузия оценивается в 29 баллов из 35, и нарушений прав потребителей, по которым Грузия оценивается в 28 баллов из 40.



Freedom House оценивает уровень свободы Интернета в 70 странах мира посредством ежегодного отчета.



Согласно рейтингу свободы Интернета, Исландия набрала 100 баллов из 94 возможных, в то время как Эстония — 93. Что касается соседних с Грузией стран, то Турция получила оценку в 30 баллов, а Азербайджан — в 37 баллов, что означает, что эти страны, по свободе Интернета, входят в число несвободных стран. Армения была оценена как свободная страна с 72 баллами.



«Несмотря на то, что онлайн-среда Грузии оставалась свободной в течение периода охвата, отчет гражданского общества показал, что телекоммуникационный регулятор страны приказал интернет-провайдерам заблокировать сотни веб-сайтов на несколько лет. Кроме того, мета-отчет связывал правительственные учреждения с сетью недостоверных аккаунтов, которые распространяют правительственные материалы. Общественное давление вынудило правящую партию «Грузинская мечта» отозвать законопроект об «иностранных агентах», который требовал регистрации организаций гражданского общества, онлайн-СМИ и других платформ в зависимости от объема полученного ими иностранного финансирования. Государственные учреждения и средства массовой информации не подвергались каким-либо значительным кибератакам в течение отчетного периода. В Грузии проводятся регулярные конкурентные выборы, а также прямые трансляции СМИ и гражданского сектора. Однако влияние олигархов влияет на политические дела страны. Коррупция в правительстве продолжается, а свобода СМИ подрывается запугиванием и давлением на журналистов. Вмешательство исполнительной и законодательной власти в деятельность судов остается существенной проблемой, равно как и отсутствие прозрачности и профессионализма в судебных процессах”, — отмечается в докладе.





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