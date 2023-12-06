

Спикер парламента Грузии о призыве премьера Венгрии не созывать совет по вопросу Украины

06.12.2023 11:32





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал письмо, направленное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном председателю Совета Евросоюза Шарлю Мишелю.



«Это внутренние дискуссии Евросоюза, в которые мы, конечно, не будем и не можем вмешиваться. Нас интересует наш вопрос. У нас положительная рекомендация Еврокомиссии, и ничто этому не мешает.



Мы видим, что ни одна страна публично не ставит это под сомнение, поэтому ждем решения по Грузии. Особенно в Грузии обсуждается то, следует ли рассматривать как пакет или что-то в этом роде, не знаю, в прошлом году, в июне, разве не был пакет? Почему были разные решения? Ничто не мешает странам-членам ЕС принять положительное решение относительно Грузии. Поэтому мы ждем только положительного решения», — отметил Папуашвили.



Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии направил письмо президенту Европейского совета и призвал Шарля Мишеля снять вопрос с повестки дня Европейского совета о начале процесса переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Саммит запланирован на 14-15 декабря в Брюсселе.





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