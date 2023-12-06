

В Брюсселе состоится заседание комиссии НАТО-Грузия

06.12.2023 11:34





Делегация парламента Грузии, во главе с председателем парламента Шалвой Папуашвили, отправилась с официальным визитом в Бельгию.



Члены делегации будут присутствовать на заседании комиссии НАТО-Грузия, также запланированы двусторонние встречи на высоком уровне.



В состав грузинской делегации, возглавляемой председателем парламента Грузии, входят председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая и депутат парламента Кетеван Туразашвили.



По словам Самхарадзе, во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО будут обсуждаться двусторонние отношения между НАТО и Грузией.



«Сегодня мы встретимся с заместителем генерального секретаря НАТО, с которым поговорим о двусторонних отношениях НАТО и Грузии. Разумеется, мы еще раз подчеркнем, что Грузия ждет от НАТО практических шагов на пути к членству.



Мы говорим всем, что готовы к членству в НАТО, и это является нашей конституционной задачей. Соответственно, мы требуем четких предложений, четкого пути и маршрута того, как Грузия может стать членом НАТО», — заявил Николоз Самхарадзе.





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