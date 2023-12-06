

Запрещена реклама кредитов под пенсионное обеспечение

06.12.2023 12:50





Национальный банк Грузии (НБГ) частично запретил рекламу кредитов под пенсионное обеспечение.



Как указано в информации, опубликованной на сайте НБГ, коммерческие банки не смогут рекламировать кредиты под пенсионное обеспечение, содержание которых будет предлагать пользователю кредит на основе пенсии или другого вида социального пособия.



Целью изменения является защита т.н. уязвимых групп от принятия решений при недостаточной осведомленности в указанном вопросе.



«Это будет способствовать созданию более адаптированной для потребителей среды и внедрению высокого стандарта защиты их прав», — говорится в сообщении Нацбанка.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





