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В Тбилиси снесли более 20 самовольных построек
06.12.2023 12:50
Муниципальная инспекция Тбилиси демонтировала в районе Самгори более 20 недостроенных зданий, незаконно построенных на землях, принадлежащих государству и муниципалитету. Об этом сообщает Мэрия Тбилиси.
«В последний период участились случаи незаконного занятия государственных земель и строительства на них без разрешения зданий различного назначения приняли систематический характер, и это осуществляется организованными группами с полным нарушением закона, с целью получения финансовой выгоды», — заявили в Мэрии Тбилиси.
В Мэрии Тбилиси и призвали граждан воздерживаться от незаконных действий и не вступать в недобросовестные сделки с мошенническими группами, обещающими им узаконить государственные земли.
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