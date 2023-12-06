

В Тбилиси снесли более 20 самовольных построек

06.12.2023 12:50





Муниципальная инспекция Тбилиси демонтировала в районе Самгори более 20 недостроенных зданий, незаконно построенных на землях, принадлежащих государству и муниципалитету. Об этом сообщает Мэрия Тбилиси.



«В последний период участились случаи незаконного занятия государственных земель и строительства на них без разрешения зданий различного назначения приняли систематический характер, и это осуществляется организованными группами с полным нарушением закона, с целью получения финансовой выгоды», — заявили в Мэрии Тбилиси.



В Мэрии Тбилиси и призвали граждан воздерживаться от незаконных действий и не вступать в недобросовестные сделки с мошенническими группами, обещающими им узаконить государственные земли.





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