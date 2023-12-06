

Замминистра образования: согласно PISA показатели Грузии ухудшились в период пандемии

06.12.2023 12:56





Заместитель министра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили прокомментировала отчет Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) за 2022 год:



«Речь идет о периоде Covid, и если вы обратите внимание, в этот период ухудшились не только данные нашей страны, но и всех стран, и причина этого – пандемия Covid.



Уточнение по этому поводу сделал и Национальный центр оценок и экзаменов. Что касается Грузии — мы не рады тому, что данные не улучшились, но и не ухудшились. То есть та же ситуация, что и в 2018 году, хотя, если смотреть на общую ситуацию, то, конечно, Covid оказал свое влияние», — сказала замминистра.



Напомним, согласно первоначальному отчету Международной программы оценки учащихся PISA 2022, по сравнению с 2018 годом успеваемость 15-летних школьников по математике снизилась на 8 баллов, по чтению — на 6 баллов, а по естественным наукам увеличилась на 1 балл.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





