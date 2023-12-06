

Заместитель помощника госсекретаря США встретился с грузинской оппозицией

06.12.2023 12:57





Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хак встретился с оппозиционными политиками Грузии. Стороны обсудили текущую ситуацию в стране и предстоящие выборы. По завершении встречи лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе сказал журналистам:



«По большей части мы говорили о вызовах, стоящих перед страной, как с внешней, так и с региональной точки зрения, а также о том, какие проблемы, связанные с демократическим развитием, существуют внутри страны. Основное время было посвящено разговору о предвыборном периоде, выборах и проблемах, связанных с выборами - какие проблемы мы видим, как мы будем решать их. Также говорили о будущем коалиционном правительстве, в каком объеме и как мы смотрим на эту ситуацию».



В рамках визита в Грузию 5 декабря Джошуа Хак встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



Стороны рассмотрели повестку стратегического партнерства между странами и обсудили шаги, необходимые для укрепления и углубления существующего сотрудничества в различных областях. Также разговор зашел и о прогрессе, достигнутом Грузией на пути европейской интеграции. Обсуждался и вопрос безопасности и гуманитарной ситуации на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях Грузии.



Отметим, что лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии, «Единого национального движения проводят переговоры в Вашингтоне. Накануне они провели встречи с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом и сенатором Кевином Крамером.





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