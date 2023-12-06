

Георгий Вашадзе: Орбан играет негативную роль в вопросах расширения ЕС

06.12.2023 13:44





«Меньше всего я верю в то, что Кобахидзе защитит наши национальные интересы», — заявил лидер «Платформы Победы» Георгий Вашадзе.



По его словам, он не располагает информацией о содержании встречи лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



«Это факт, и очень жаль, что Орбан в данном случае играет негативную роль в вопросах расширения ЕС. Я не знаю точно, каково будет содержание встречи с Кобахидзе. К сожалению, большой заинтересованности в расширении проевропейской семьи в «Грузинской мечте» нет. Они вообще не хотели получать статус кандидата. Они сталкиваются с фактом, что их российская дезинформация не сработала. В остальном посмотрим, наверное результаты покажут, о чем пойдет речь. Главное, что мы, грузинский народ, все твердо стоим вместе. Это очень интересная и важная инициатива, инициированная гражданским сектором, чтобы 9 декабря снова донести наш сильный голос до Евросоюза, потому что меньше всего я верю в то, что Кобахидзе защитит наши национальные интересы. К сожалению, мы находимся в этой реальности», — заявил Георгий Вашадзе.



На вопрос, ожидает ли он приостановки процесса предоставления статуса кандидата и переноса заседания Европейского совета, Вашадзе ответил, что надеется, что вопрос, связанный с предоставлением статуса кандидата, будет решен в пользу Грузии.



«Я все еще надеюсь, что этот вопрос будет решен и решен в пользу Грузии, в пользу грузинского народа, потому что остальное — наша внутренняя задача избавиться от этого российского режима, что прямо написано в девяти пунктах. Девять пунктов – это диагноз того, что сейчас происходит в Грузии. Вы избавляетесь от «Грузинской мечты», вы в ускоренном порядке становитесь членом Евросоюза. Я надеюсь, что мы сделаем этот шаг, потому что чем больше мы отходим от этих шагов, тем больше мы отходим от вопроса ускоренного полноправного членства. Поэтому я все же хочу быть оптимистом и позитивным в этом случае», — заявил Георгий Вашадзе.





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