

Вашадзе: Меньше всего я верю в то, что Кобахидзе будет защищать наши интересы в Венгрии

06.12.2023 13:45





Меньше всего я верю в то, что Кобахидзе будет защищать наши интересы в Венгрии. «Грузинская мечта» вообще не хотела получать статус, - так откликается председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на визит председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе и парламентской делегации в Венгрию.



По мнению Вашадзе, Кобахидзе не будет защищать интересы Грузии, поэтому важно, чтобы голос грузинского народа еще раз был услышан в Европе. Кроме того, по его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан играет негативную роль в вопросах расширения ЕС.



«Это факт, и печально, что Орбан в данном случае играет негативную роль в вопросах расширения ЕС. Каково будет конкретно содержание встречи с Кобахидзе, к сожалению, большой заинтересованности в расширении проевропейской семьи нет и в «Грузинской мечте», они вообще не хотели получать статус кандидата. Они столкнулись с фактом, что их российская дезинформация не сработала, остальное посмотрим, о чем пойдет речь. Главное, что мы, грузинский народ, стояли все вместе.



Очень интересная и важная инициатива, намечена гражданским сектором на 9 декабря, чтобы еще раз наш сильный голос был услышан в ЕС. Меньше всего я верю в то, что Кобахидзе будет защищать наши интересы в этой реальности», - заявил Георгий Вашадзе.





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