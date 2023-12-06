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Мэрия Тбилиси: Случаи незаконного занятия государственных земель приняли систематический характер


06.12.2023   14:12


Тбилисская муниципальная инспекция приняла специальные меры с целью предотвращения незаконного занятия государственных и муниципальных земель в Самгорском районе.

Информацию об этом распространяет столичная мэрия.

Как сообщается, в рамках мер было демонтировано более 20 незаконченных зданий, незаконно построенных на землях, находящихся в собственности государства и муниципалитета.

«Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что в последнее время случаи незаконного занятия государственных земель и строительства на них без разрешения зданий различного назначения приняли систематический характер, и это осуществляется организованными группами с полным нарушением закона, с целью получения финансовой выгоды.

Мы призываем граждан воздержаться от незаконных действий, не вступать в недобросовестные сделки с мошенническими группами, обещающими им узаконить государственные земли, чтобы не получить финансовые потери.

Хотим еще раз напомнить, что Тбилисская муниципальная инспекция в пределах своих полномочий проводит постоянный мониторинг по выявлению нарушений закона и принимает эффективные меры по защите интересов государства», - отмечается в информации.


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