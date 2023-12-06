

Продолжается развал партии ЕНД - хобскую организацию покинули около 30 человек

06.12.2023 15:31





Сегодня из хобской организации «Единого национального движения» вышли около 30 человек.



Об этом заявил председатель фракции «Единое национальное движение» совета Хобского муниципалитета Ия Джишкариани в хобском офисе «Национального движения».



Как отметила Ия Джишкариани, нездоровые события в партии вызвали раскол между народом и партийным руководством.



По ее словам, кризис в партии был искусственно создан с помощью взяток, интриг и неформального влияния, приносящего в жертву интересы партии.



Сегодня из «Национального движения» вышли 10 из 11 членов фракции в сакребуло Хобского муниципалитета вышли и еще 18 членов местной организации. Бывшие члены фракции не собираются покидать мандаты сакребуло.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





