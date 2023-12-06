

Россия может добавить Грузию в список дружественных ей туристических стран

06.12.2023 15:37





Грузия может быть добавлена в список дружественных России туристических стран, - об этом сообщают российские СМИ.



В Госдуму РФ внесен законопроект, предлагающий ввести финансовые послабления для туроператоров, специализирующихся на направлениях по ряду стран СНГ.



Туристические порталы TourDom.ru и Profi.Travel утверждают, что список «дружественных» стран уже согласован с Минэкономразвития РФ. В него, в частности, входят Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, а также самопровозглашенные республики – Абхазия и «Южная Осетия».



По информации местных СМИ, список дружественных туристических стран утвердит правительство.



Закон, предположительно, вступит в силу 1 апреля 2024 года.





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