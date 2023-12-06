

Председатель парламента Грузии встретился с заместителем генерального секретаря НАТО

06.12.2023 17:42





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.



По сообщению пресс-службы парламента, стороны обсудили отношения НАТО-Грузия, текущие события в регионе и планы на будущее.



Заместитель генерального секретаря НАТО выразил непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии.



Председатель парламента поблагодарила Мирчу Джоанэ за поддержку и заявил, что Грузия продолжит добиваться прогресса на пути североатлантической интеграции.



В состав парламентской делегации, возглавляемой Шалвой Папуашвили, входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая и депутат парламента Кетеван Туразашвили.





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