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Председатель парламента Грузии встретился с заместителем генерального секретаря НАТО


06.12.2023   17:42


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

По сообщению пресс-службы парламента, стороны обсудили отношения НАТО-Грузия, текущие события в регионе и планы на будущее.

Заместитель генерального секретаря НАТО выразил непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии.

Председатель парламента поблагодарила Мирчу Джоанэ за поддержку и заявил, что Грузия продолжит добиваться прогресса на пути североатлантической интеграции.

В состав парламентской делегации, возглавляемой Шалвой Папуашвили, входят: председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая и депутат парламента Кетеван Туразашвили.


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