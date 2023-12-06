

Папуашвили: Важно, чтобы и НАТО разделила подходы Евросоюза и назвала нам точные критерии

06.12.2023 17:44





«На заседании комиссии НАТО-Грузия я говорил о важности того, чтобы НАТО разделила подходы, которые в последнее время имеет Евросоюз», — заявил в Брюсселе председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«На заседании Комиссии НАТО-Грузия я говорил о том, как Грузии удается сохранять безопасную обстановку в очень сложных условиях безопасности и в то же время участвовать в обеспечении международной безопасности, в том числе в поддержке Украины. Я говорил о том, что для того, чтобы следить за прогрессом интеграции в ЕС, важно, чтобы и НАТО разделила те подходы, которые в последнее время есть у Евросоюза — когда нам даются четкие ожидания в виде рекомендаций, за которыми следуют соответствующие решения, когда мы добиваемся прогресса в выполнении той или иной рекомендации. Важно, чтобы и НАТО разделила эти подходы и назвала нам точные критерии и ожидания. Также, чтобы было видно, что когда будет достигнут прогресс в этих вопросах, за этим должны последовать решения НАТО“, — заявил Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





