

Папуашвили: Грузия по всем параметрам готова к тому, чтобы НАТО приняла политическое решение

06.12.2023 17:47





Саммит в Вашингтоне в следующем году важен, в том числе потому, что это юбилейный саммит и формат, позволяющий полностью осмыслить роль НАТО в обеспечении безопасности. Поэтому для нас важно, чтобы на Вашингтонском саммите была выражена четкая поддержка относительно вступления и помощи Грузии, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на заданный журналистом в Брюсселе вопрос о том, каковы ожидания от саммита в Вашингтоне?



Как отметил председатель парламента, Грузия уже давно ведет себя как союзная страна-член НАТО.



По его словам, если сравнивать демократические институты Грузии с государствами-членами НАТО, то они соответствуют стандартам, необходимым для вступления в НАТО.



«Наше желание иметь со стороны НАТО четкие подходы на пути вступления Грузии. Грузия уже давно ведет себя как союзная страна-член НАТО. В то же время наша совместимость с НАТО находится на самом высоком уровне в плане вооруженных сил. Наш военный континент участвовал в миссиях и т. д. вместе со странами-членами НАТО. Это обеспечивает совместимость. Если сравнивать демократические институты Грузии со странами-членами НАТО, то они соответствуют стандартам, необходимым для вступления в альянс. По всем этим параметрам Грузия уже давно готова к тому, чтобы НАТО приняла политическое решение, и такое политическое решение необходимо со стороны НАТО. Что касается непосредственных вопросов, то это прерогатива исполнительной власти», - заявил Шалва Папуашвили.





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