|
|
|
Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия – близкие партнеры, единая, стратегически важная команда в Европе
06.12.2023 18:55
По заявлению президента Азербайджана, Азербайджан и Грузия являются единой, стратегически важной командой в Европе. Такое заявление Ильхам Алиев сделал на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».
«Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами. Наше партнерство не ограничивается энергетикой. Благодаря этому сотрудничеству мы смогли представить себя — обе страны — в качестве единой, стратегически важной команды в Европе», — сказал Алиев.
По его словам, он часто приезжает в Грузию, а премьер-министр Грузии посещает Азербайджан, и на этих встречах обсуждаются важные вопросы.
«Мы полностью понимаем желание Грузии присоединиться к Европейскому Союзу. Желаю успехов нашим грузинским друзьям в этом начинании и поздравляю Грузию с присвоением статуса», — отметил Алиев.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна