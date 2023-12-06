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Ильхам Алиев: Азербайджан и Грузия – близкие партнеры, единая, стратегически важная команда в Европе


06.12.2023   18:55


По заявлению президента Азербайджана, Азербайджан и Грузия являются единой, стратегически важной командой в Европе. Такое заявление Ильхам Алиев сделал на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

«Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами. Наше партнерство не ограничивается энергетикой. Благодаря этому сотрудничеству мы смогли представить себя — обе страны — в качестве единой, стратегически важной команды в Европе», — сказал Алиев.

По его словам, он часто приезжает в Грузию, а премьер-министр Грузии посещает Азербайджан, и на этих встречах обсуждаются важные вопросы.

«Мы полностью понимаем желание Грузии присоединиться к Европейскому Союзу. Желаю успехов нашим грузинским друзьям в этом начинании и поздравляю Грузию с присвоением статуса», — отметил Алиев.


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