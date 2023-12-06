

Из оккупированной Абхазии были перевезены тела 23 опознанных лиц, пропавших без вести во время вооруженных действий 1990-х годов

06.12.2023 20:24





При совместном сотрудничестве аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства и Международного комитета Красного Креста в рамках грузино-абхазского координационного механизма на этот раз удалось вернуть семьям 23 опознанных лиц, пропавших без вести, из них 21 военный и двое гражданских лиц.



Гражданская панихида пропавших без вести во время вооруженных действий 1990-х годов, доставленных из оккупированного региона Абхазии, будет проходить в соборе Самеба в течение двух дней.



Завтра 17 бойцов будут похоронены с воинскими почестями на братском кладбище в Дигоми, а остальные, по решению их семей, в разных местах, в том числе на родовых кладбищах.



В рамках механизмов поиска пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов и Августовской войны 2008 года первая идентификация и перезахоронение тел состоялись в 2013 году. На данный момент в рамках механизмов обнаружено 604 человеческих останков, из них 288 идентифицированы.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани присутствовали на гражданской панихиде погибших в ходе вооруженных действий.





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