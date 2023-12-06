

Папуашвили: В Грузия давно готова к тому, чтобы НАТО приняло политическое решение

06.12.2023 20:24





Председатель парламента Грузии выступил на заседании комиссии НАТО-Грузия в Бельгии. По завершении встречи Шалва Папуашвили сказал журналистам:



«Я говорил о том, как Грузии удается сохранять безопасную обстановку в очень сложных условиях и в то же время участвовать в обеспечении международной безопасности, в том числе в поддержке Украины.



Говорил о том, что для того, чтобы следить за прогрессом интеграции в ЕС, важно, чтобы и НАТО разделила те подходы, которые в последнее время есть у Евросоюза – когда есть четкие ожидания в виде рекомендаций, за которыми следуют соответствующие решения. Важно, чтобы и НАТО разделило эти подходы и сообщило нам о точных критериях и ожиданиях», — цитирует Шалву Папуашвили Общественный вещатель.



Спикер парламента так же говорил об ожиданиях от предстоящего в 2024 году саммите НАТО в Вашингтоне.



«Саммит в следующем году в Вашингтоне важен, в том числе потому, что это юбилейный саммит… Для нас важно чтобы на вашингтонском саммите НАТО в следующем году была четкая поддержка по вопросу вступления Грузии и оказание помощи Грузии.



Мы хотим, от НАТО четких подходов на пути вступления Грузии. Грузия уже давно выступает в качестве союзника НАТО. В своих действиях и нашим вкладом в вопросы безопасности мы уже давно ведем себя как член альянса. В то же время совместимость наших вооруженных сил с НАТО находится на самом высоком уровне.



Наш военный континент участвовал в миссиях вместе со странами-членами НАТО. Это также обеспечивает совместимость. Грузия давно готова к тому, чтобы НАТО приняло политическое решение, и НАТО необходимо принять такое решение», — заявил Шалва Папуашвили.





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