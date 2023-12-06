

В Тбилиси развернут флаг Евросоюза рекордных размеров

06.12.2023 20:35





9 декабря во время акции на площади Европы будет развернут флаг Евросоюза рекордных размеров. Информацию распространили организаторы мероприятия. Флаг будет иметь длину 33 метра и ширину 22 метра. Кроме того, по словам организаторов, каждая звезда на флаге символически была пошита в разных регионах Грузии.



«На этом флаге будет представлена ​​вся Грузия — звезды пошиты в каждом уголке Грузии и привезены оттуда как символ единства грузинского народа на пути в Европейский Союз», — говорит один из организаторов мероприятия Георгий Мшвениерадзе.



Перед акцией состоится шествие, которое начнется в 14:00 на площади Республики и завершится на площади Европы. По мнению организаторов марша, несмотря на то, что 8 ноября Еврокомиссия дала положительную рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС, главное еще впереди. В частности, в декабре Европейский совет, в который входят лидеры 27 государств, должен решить, получит ли Грузия статус страны-кандидата или нет.



«Мы хотим, чтобы самый большой флаг Евросоюза был сшит на деньги грузинского народа, для этого мы публикуем счет [GE54TB7800636080100026]. Мы хотим, чтобы каждый перевел хотя бы по одному лари, и эти деньги будут использованы на это очень благое дело», — говорит одна из организаторов мероприятия Бая Патарая.



14-15 декабря лидеры ЕС обсудят политику расширения на саммите Европейского совета. Лидеры 27 стран должны принять решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы, а также о предоставлении статуса кандидата Грузии.





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