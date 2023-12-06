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Кобахидзе: Правительство и правящая партия Венгрии твердо поддерживают интеграцию Грузии в ЕС
06.12.2023 20:38
Правительство и правящая партия Венгрии твердо поддерживают интеграцию Грузии в ЕС, их позиция по предоставлению Грузии статуса кандидата 14-15 декабря неизменна, — заявил журналистам председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, на встрече с руководством правящей партии Венгрии речь шла о двустороннем сотрудничестве между странами, а также между партиями, об углублении отношений и обмене опытом.
На вопрос, что «правящая партия Венгрии представила в парламент резолюцию, в которой призывает правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, не будет ли это опасно в контексте Грузии», Кобахидзе ответил, что «это вопрос Европейского Союза и Венгрии».
«Думаю, в конечном итоге обо всем этом будет достигнуто соглашение, и я очень надеюсь, что и Грузия, и Украина, и Молдова получат поддержку со стороны всех 27 стран. Это то, что нужно Грузии, Украине и Молдове», — сказал Кобахидзе.
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