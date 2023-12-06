

Президент Грузии провела встречу с молодыми спортсменами

06.12.2023 21:57





Президент Грузии провела встречу с молодыми спортсменами во дворце Орбелиани. В рамках кампании «Наш голос – Европе» Саломе Зурабишвили поговорила с ними о важности европейского пути:



«Во-первых, позвольте мне поприветствовать самое молодое поколение, которое представляет наше спортивное будущее. Я уверена, что у них будет возможность увидеть Грузию в качестве члена Европейского Союза. Ну а пока этого не произошло, а я уверена, что это произойдет скоро, самое важное это то, что спортивный мир уже вступил в Европейский Союз, там вы уже представляете победившую Грузию, успешную Грузию, которую уже все в спортивном мире благодаря успехам в разных вида (спорта).



Грузия одна из стран, получающая неограниченное количество медалей. За это вы действительно заслуживаете благодарности, которую от имени общества приносит вам президент.



Спорт – это та сфера, которая больше всего нуждается в двух вещах: дисциплине – если ее нет, ты не добьешься успеха; второе – это свобода. Птичка принесла мне новость о том, что мы, возможно, немного хромаем в этом отношении, ничего, свобода – это то, что можно заслужить, то, что зарабатывается каждый день и от нас зависит больше всего.



Общество каждый день строит свое будущее и свою свободу. Поэтому я хочу пожелать вам всем больше Европы, больше свободы и больше успехов. Я знаю, что Европа услышит ваш голос, потому что благодаря вашему успеху они уже его слышат» — сказала президент.





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