

Председатель ЕНД встретился в Вашингтоне с конгрессменом Крином Шоу

07.12.2023 10:57





Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и лидеры партии, председатель парламентской фракции «Единого национального движения» Тина Бокучава, секретарь внешнеполитического направления Зураб Чиаберашвили и глава службы по внешним отношениям Ираклий Кавтарадзе продолжают визит в Вашингтон. Лидеры партии встретились с конгрессменом Крином Шоу.



Информацию об этом распространяет пресс-служба партии.



«У меня была возможность поговорить с конгрессменом Крином Шоу, который является соавтором документа, где черным по белому написано, что Бидзина Иванишвили — союзник Путина, союзник России. Очевидно, что эти люди — наши друзья, и грузинскому народу важно иметь много партнеров против российского олигарха и российского режима. У нас много партнеров, мы также приобретем еще больше партнеров, и я уверен, что вместе с грузинским народом мы обязательно победим российский олигархический режим. Мы продолжаем наши встречи в Вашингтоне, у нас также запланирована встреча с президентом IDU, бывшим премьер-министром Канады Стивеном Харпером, и, соответственно, после Вашингтона мы продолжим наш официальный визит в Нью-Йорке», — заявил Леван Хабеишвили.





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