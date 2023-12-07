

Республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине и Израилю

07.12.2023 11:03





Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине и Израилю.



Как пишет BBC, сенаторы-республиканцы заблокировали пакет помощи на 110 миллиардов долларов, который включал помощь Украине в размере 61-го миллиарда долларов.



Республиканцы требуют, чтобы помощь Украине была привязана к вопросу иммиграционной политики США.



В общей сложности законопроект поддержал 51 сенатор, тогда как против него выступили все 49 сенаторов-республиканцев. Для одобрения пакета помощи Израилю и Украине необходимо было 60 голосов сенаторов.





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