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Республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине и Израилю
07.12.2023 11:03
Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине и Израилю.
Как пишет BBC, сенаторы-республиканцы заблокировали пакет помощи на 110 миллиардов долларов, который включал помощь Украине в размере 61-го миллиарда долларов.
Республиканцы требуют, чтобы помощь Украине была привязана к вопросу иммиграционной политики США.
В общей сложности законопроект поддержал 51 сенатор, тогда как против него выступили все 49 сенаторов-республиканцев. Для одобрения пакета помощи Израилю и Украине необходимо было 60 голосов сенаторов.
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