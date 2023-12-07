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В Грузии ужесточены санкции за незаконную рыбалку – изменение в законе
07.12.2023 11:08
С 1 декабря 2023 года в Грузии ужесточены санкции за незаконную ловлю рыбы.
Рыбалка с использованием электрического тока, электрошокового устройства, самодельного электронного устройства, взрывчатого или ядовитого вещества, иных средств массового поражения рыбы или других живых организмов в воде квалифицируется как уголовное правонарушение.
Оно наказывается общественными работами на срок от 320 до 400 часов и (или) лишением свободы на срок от 2 до 4 лет.
— «До этого уголовной ответственностью считалась только ловля рыбы незаконным способом в период нереста – с 1 мая по 31 августа, либо если человек добывал большое количество рыбы», — сообщают в Департаменте экологического надзора.
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