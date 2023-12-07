

Члены Каспской районной организации ЕНД покинули ряды партии

07.12.2023 12:07





Большинство членов районной организации Каспи покинули «Национальное движение».



Что касается фракции «Национального движения» Сакребуло Каспи, то из нее вышли шесть депутатов.



Как отмечают бывшие члены ЕНД, причиной выхода из партии является ослабление партии на фоне невыполненных обещаний нового менеджмента.



По заявлению Георгия Шарипашвили, они не откажутся от своих мандатов и продолжат оппозиционную деятельность в качестве независимых депутатов от имени новой фракции вместе с командой Ники Мелия.







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