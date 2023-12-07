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Нацвлишвили: Друг «Грузинской мечты» - Орбан может сорвать зреющий в Евросоюзе консенсус
07.12.2023 13:40
Друг «Грузинской мечты» - Орбан может сорвать зреющий в Евросоюзе консенсус. Пусть объяснят, как получилось, что их единственным союзником во всем Евросоюзе является тот, кто выглядит подозрительно близким к России, - заявила депутат от «Лело» Анна Нацвилишвили.
По словам Нацвлишвили, позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отразятся и на решении о предоставлении Грузии статуса кандидата.
«Мечта» расходится с той реальностью, которая была бы благоприятна для Грузии. К сожалению, сегодня мы имеем реальность, когда друг и союзник «Грузинской мечты» - Орбан может сорвать консенсус, зреющий в Евросоюзе ценой труда и борьбы многих людей, обществ. Пусть объяснят, как получилось, что их единственным союзником во всем Евросоюзе является тот, кто выглядит подозрительно близким к России и является адвокатом очень жесткого решения о блокировке в Евросоюзе», - заявила Нацвлишвили.
Для справки, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором отмечается, что вопросы вступления Украины в Евросоюз и выделения ей 50 млрд евро в качестве помощи следует исключить из повестки запланированного саммита ЕС, потому что они все равно провалятся.
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