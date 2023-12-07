

Манджгаладзе: Запрет на финансирование партий юридическими лицами - это борьба с ветряными мельницами

07.12.2023 13:40





Запрет на финансирование партий юридическими лицами - это борьба с ветряными мельницами. Ничего не меняется, - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе относительно планируемых изменений в законе «О политических объединениях граждан» и «Избирательном кодексе», обсуждение которых начинается сегодня в парламенте Грузии.



По мнению Манджгаладзе, предлагаемые изменения не имеют ничего общего с деолигархизацией, как говорит «Грузинская мечта».



«Это никакой не закон о деолигархизации, мол, у юридических лиц не будет возможности финансировать партии. Это имитация, пускание пыли в глаза, и сколько бы вы меня ни спрашивали, я скажу, что это борьба с ветряными мельницами, как у Дон Кихота. За каждым юридическим лицом стоит физическое лицо, и сколько бы пожертвовало «Грузинской мечте» юридическое лицо, столько будут жертвовать физические лица. От этого ничего не меняется, и у меня нет желания участвовать в фарсе», - заявил Манджгаладзе.





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