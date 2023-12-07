

Ильхам Алиев: Развитие Грузии и Азербайджана показывает уровень интеграции обеих стран

07.12.2023 13:41





«Развитие Грузии и Азербайджана за последние 30 лет независимости показывает уровень интеграции обеих стран, осуществление общих взаимовыгодных проектов в обеих странах, а также то, насколько важны обе страны для Европы вместе, чем по отдельности», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Журналист задал Алиеву вопрос о региональной интеграции и возможности создания своеобразного «Бенилюкса» на Южном Кавказе.



По мнению Алиева, возможно, пока еще рано говорить об интеграции, но хорошо было бы начать консультации по данному вопросу.



«Я верю, что это абсолютно реально, и этот вопрос был частью разговора с моим грузинским коллегой, премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Сейчас у нас есть возможность начать этот процесс, по крайней мере, на уровне консультаций на Южном Кавказе. Возможно, об интеграции пока говорить рано, но хорошо было бы начать консультации по данному вопросу. По моему мнению, первые консультации состоялись в ходе встречи премьер-министров трех стран Южного Кавказа — Армении, Азербайджана и Грузии, которая недавно прошла в рамках международного мероприятия, прошедшего в Грузии. Это положительный сигнал. Я думаю, что это сотрудничество может иметь весьма практический эффект, поскольку развитие Грузии и Азербайджана за последние 30 лет независимости показывает уровень интеграции обеих стран, осуществление общих взаимовыгодных проектов в обеих странах, а также то, насколько важны обе страны для Европы вместе, чем по отдельности», — заявил Ильхам Алиев.



Касаясь Грузии, Ильхам Алиев заявил, что сегодня энергетическая безопасность Грузии полностью обеспечена. По его словам, надежный транзитный маршрут для Азербайджана проходит через Грузию.



«Наши грузинские друзья знают, что энергетическая безопасность Грузии сегодня полностью обеспечена. Какими бы ни были условия между основными игроками, это надежный источник поставок. Мы знаем, что надежный транзитный маршрут для Азербайджана проходит через Грузию. Это означает взаимоотношения, и это хорошо, потому что это укрепляет дружбу. Это может быть проект, связанный с созданием возможностей для производства электроэнергии, природного газа, топлива и безбарьерного транзита, но вот уже три года открытию Зангезурского коридора препятствует Армения, а не мы. Помимо Турции, Азербайджан и многие другие страны активно участвовали в популяризации этого коридора, но они всячески препятствовали этому. Поэтому я считаю, что Армения должна проанализировать ситуацию и понять, что каким бы могущественным ни был ваш старший брат, вы все равно живете здесь и должны найти свое место среди соседних стран», — заявил Ильхам Алиев.





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