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Дэвид Кэмерон: Если мы не остановим Путина, он вернется за добавкой, а враги Америки будут радоваться
07.12.2023 13:41
По заявлению министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, несмотря на кризис на Ближнем Востоке, фокус должен быть направлен на Украину.
Кэмерон отмечает, что война в Украине — это «борьба нашего поколения», которая угрожает безопасности континента.
«Мы знаем, что если не остановить Путина здесь, он вернется за добавкой, а в кулуарах враги Америки будут радоваться», – подчеркнул британский министр.
Кэмерон также не согласен с мнением, что США станут менее надежным союзником, если Конгресс не одобрит многомиллиардный пакет помощи, включающий финансовую поддержку Украины. По мнению Дэвида Кэмерона, Украина очень нуждается в этих деньгах, хотя этот вопрос осложнен политикой.
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