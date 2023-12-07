

Увольнение по политическим мотивам – экс сотрудник Агентства авиации обращается в суд

07.12.2023 13:42





Бывший сотрудник Агентства гражданской авиации Грузии Зураб Коплатадзе планирует подать иск в суд на регулятора. Защищающие его права юристы из Центра социальной справедливости сообщают, что Коплатадзе обвиняет агентство в его увольнении по политическим признакам:



«Господин Зураб выступал против восстановления прямого авиасообщения с Россией и писал об этом публично. Как он сам говорит, его социальная активность сопровождалась замечаниями и даже угрозами со стороны отдельных лиц, что его уволят с работы, если он не прекратит свою активность. Предположительно, эти сообщения поступали по заданию СГБ.



Господин Зураб поднял в агентстве вопрос о приостановлении права на работу некоторых авиакомпаний. Мы расцениваем это увольнение как политическое преследование, поскольку налицо дискриминация по признаку иных политических взглядов, поэтому да, это действительно политическое преследование, и как выясняется из обстоятельств, оно связано с отношением господина Зураба к решению агентства».



Служащий агентства Зураб Коплатадзе, протестовавший против возобновления авиасообщения с Россией, был уволен в августе текущего года, сообщили в Центре социальной справедливости.



Напомним, что авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено в мае текущего года по решению президента РФ Владимира Путина. Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешения на полеты двум российским авиакомпаниям — Azimuth и Red Wings.



Источник: СОВА

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