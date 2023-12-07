

Сектор водоснабжения лидирует по количеству жалоб потребителей

07.12.2023 13:43





Количество обращений жителей Тбилиси к энергоомбудсмену Грузии превысило 10 000, сообщает Саломе Вардиашвили, по количеству жалоб потребителей лидирует сектор водоснабжения.



«После периода пандемии мы очень хорошо развили электронное управление. В течение года количество электронных заявок превысило 10 000. Речь идет не только об административном производстве, это обращения, на которые мы отвечаем онлайн, это очень хорошо работает, мы больше нарушений рассматриваем. Можно сказать, что обращаемость выросла на 100%.



По количеству жалоб лидирует сфера водоснабжения. Во всей столице нет ни одного района, где бы не было нарушений», — отметила Саломе Вардиашвили.



Источник: СОВА

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