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НПО призывают Минобразования усовершенствовать процесс отбора директоров школ
07.12.2023 13:45
Неправительственный сектор призывает Министерство образования принять меры, чтобы не ставить под угрозу здоровье людей, участвующих в акции протеста.
Дело в том, что часть учителей грузинских государственных школ около шести месяцев протестуют против итогов конкурса по отбору директоров. Они считают, что конкурс проводился несправедливо и необъективно, некоторые кандидаты на пост директора были «заблокированы» по политическим мотивам.
Неправительственный сектор, в связи с этим обращается к властям с рекомендациями:
Повторный конкурс должен быть объявлен в тех школах, где кандидат на пост директора не были представлены в попечительский совет;
Необходимо изменить порядок выдвижения кандидатов на пост директора в школах: любому аттестованному кандидату будет предоставлено право зарегистрироваться в качестве кандидата.
Пригодность кандидата на должность должна решаться только Попечительским советом школ без собеседования, назначенного Министерством.
Назначить повторное собеседование для кандидатов, сдавших экзамен;
Если останутся школы без новых директоров, министр должен назначать их по своему усмотрению.
Создать рабочую комиссию, которая разработает новые правила отбора директоров, проведет собеседования и разработает стратегию создания системы постоянного профессионального развития директоров школ.
«Важно, чтобы в указанную комиссию входили авторитетные общественные организации, специалисты в области образования, Народный защитник и другие соответствующие представители», — заявляют в организациях.
В июне после объявления результатов сертификационного экзамена кандидатов в директора участники, считавшие, что с ними обошлись несправедливо, начали акцию протеста перед зданием министерства.
Учительница грузинского языка и литературы Майя Экаладзе, которая 3 дня голодает у здания Министерства образования Грузии, 6 декабря установила возле ведомства палатку. Она просит Народного защитника выступить посредником в защите ее прав. По словам Экаладзе, ее коллеги уже поговорили с одним из заместителей Народного защитника и теперь они ожидают ответа.
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