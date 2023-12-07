

НПО призывают Минобразования усовершенствовать процесс отбора директоров школ

07.12.2023 13:45





Неправительственный сектор призывает Министерство образования принять меры, чтобы не ставить под угрозу здоровье людей, участвующих в акции протеста.



Дело в том, что часть учителей грузинских государственных школ около шести месяцев протестуют против итогов конкурса по отбору директоров. Они считают, что конкурс проводился несправедливо и необъективно, некоторые кандидаты на пост директора были «заблокированы» по политическим мотивам.



Неправительственный сектор, в связи с этим обращается к властям с рекомендациями:



Повторный конкурс должен быть объявлен в тех школах, где кандидат на пост директора не были представлены в попечительский совет;



Необходимо изменить порядок выдвижения кандидатов на пост директора в школах: любому аттестованному кандидату будет предоставлено право зарегистрироваться в качестве кандидата.



Пригодность кандидата на должность должна решаться только Попечительским советом школ без собеседования, назначенного Министерством.



Назначить повторное собеседование для кандидатов, сдавших экзамен;



Если останутся школы без новых директоров, министр должен назначать их по своему усмотрению.



Создать рабочую комиссию, которая разработает новые правила отбора директоров, проведет собеседования и разработает стратегию создания системы постоянного профессионального развития директоров школ.



«Важно, чтобы в указанную комиссию входили авторитетные общественные организации, специалисты в области образования, Народный защитник и другие соответствующие представители», — заявляют в организациях.



В июне после объявления результатов сертификационного экзамена кандидатов в директора участники, считавшие, что с ними обошлись несправедливо, начали акцию протеста перед зданием министерства.



Учительница грузинского языка и литературы Майя Экаладзе, которая 3 дня голодает у здания Министерства образования Грузии, 6 декабря установила возле ведомства палатку. Она просит Народного защитника выступить посредником в защите ее прав. По словам Экаладзе, ее коллеги уже поговорили с одним из заместителей Народного защитника и теперь они ожидают ответа.





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