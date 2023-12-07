

Шесть из восьми депутатов от ЕНД в Сакребуло Каспи заявили о выходе из партии

07.12.2023 13:49





Шесть из восьми депутатов от «Национального движения» в Сакребуло Каспи заявили о выходе из партии.



Сегодня на брифинге, состоявшемся 7 декабря, они заявили, что покидают ЕНД из-за невыполнения нынешним председателем Леваном Хабеишвили своих обещаний и намерены продолжать политическую деятельность вместе с экс-председателем ЕНД Никой Мелия.



«Шесть из восьми членов Собрания и полное большинство районной организации покидают партию. Новое руководство и председатель не выполнили щедрые предвыборные обещания. У партии нет политических ресурсов для победы на выборах 2024 года. Мы приняли решение выйти из партии, но продолжить [деятельность там], где наши принципы и ценности будут созвучны ценностям Ники Мелия», — заявили они на брифинге.



Одна из членов партии Миранда Тварадзе рассказала «Мтавари архи», что она была членом «Национального движения» с момента его основания, но теперь собирается продолжить борьбу в команде Ники Мелия.



Ранее «Национальное движение» покинули депутаты, представленные в советах Хоби, Зугдиди и Чиатура.











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