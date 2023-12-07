

Экс-сотрудник Агентства гражданской авиации Грузии намерен судиться с регулятором

07.12.2023 13:53





Центр социальной справедливости обвиняет Агентство гражданской авиации Грузии в увольнении сотрудника по политическим признакам. Служащий агентства Зураб Коплатадзе, протестовавший против возобновления авиасообщения с Россией, был уволен в августе текущего года. Об этом сообщил на брифинге юрист Центра социальной справедливости, защищающего права Копладзе:



«Господин Зураб выступал против восстановления прямого авиасообщения с Россией и писал об этом публично. Как он сам говорит, его социальная активность сопровождалась замечаниями и даже угрозами со стороны отдельных лиц, что его уволят с работы, если он не прекратит свою активность. Предположительно, эти сообщения поступали по заданию СГБ. Господин Зураб поднял в агентстве вопрос о приостановлении права на работу некоторых авиакомпаний. Мы расцениваем это увольнение как политическое преследование, поскольку налицо дискриминация по признаку иных политических взглядов, поэтому да, это действительно политическое преследование, и как выясняется из обстоятельств, оно связано с отношением господина Зураба к решению агентства».



Коплатадзе планирует добиться справедливости через суд, заявляют в Центре социальной справедливости.



Авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено в мае текущего года по решению президента РФ Владимира Путина. Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешения на полеты двум российским авиакомпаниям — Azimuth и Red Wings.



В начале июля Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало т.н. допуски на 284 рейса в неделю между городами России и Грузии. Большая часть допусков выдана авиакомпании Red Wings. В Росавиации заявили, что воспользоваться правом на перевозку авиакомпании могут только после выполнения ряда дополнительных условий.



Грузию за возобновление авиасообщения с Россией критикуют в Киеве, Вашингтоне и странах ЕС. В Госдепе заявили, что США могут ввести санкции против работающих в аэропортах грузинских компаний, которые обслуживают российские компании.





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