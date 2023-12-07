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«Нацдвижение» покинули члены городского собрания Каспи


07.12.2023   13:57


6 депутатов городского собрания Каспи от фракции «Национальное движение» приняли решение покинут партию. Причина – её ослабление на фоне невыполненных обещаний нового менеджмента, говорят отколовшиеся депутаты.

От мандатов отказываться они не собираются. Как заявил один из членов сакребуло Георгий Шарипашвили они продолжат оппозиционную деятельность в качестве независимых депутатов вместе с командой Ники Мелия.

Кроме того «Национальное движение» покинули большинство членов районной организации Каспи, сообщает Общественный вещатель Грузии.

Напомним, что череда заявлений о выходе из партии, со стороны уже бывших членов «Национального движения» началась с момента как председатель Леван Хабеишвили заявил, что Ника Мелия больше не числится в рядах партии.

4 декабря об уходе из ЕНД сообщили 7 из 13 членов батумского сакребуло.

5 декабря партию покинули 14 представителей фракции «Национального движения» в городском собрании Зугдиди.

6 декабря о выходе из «Нацдвижения» сообщили 10 членов фракции городского собрания Хоби.


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