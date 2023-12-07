

Кобахидзе: Абсолютно искусственно связывать вопрос Грузии с переговорами по вопросу Украины

07.12.2023 14:19





По заявлению председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, Украина и Молдова получили статус кандидата в прошлом году, но это не стало основанием для предоставления статуса Грузии тогда, хотя в прошлом году Грузия значительно опережала эти обе страны.



По словам Кобахидзе, абсолютно искусственно связывать вопрос Грузии с переговорами, которые будут проходить вокруг вопроса Украины.



«Мы получили очень твердое обещание, что Венгрия поддержит предоставление Грузии статуса кандидата. Эта поддержка со стороны Венгрии очень важна для нас. Мы уверены, что 14-15 декабря будет принято положительное решение в пользу Грузии. Позиция Венгрии заключается в том, что это единственное безальтернативное решение, которое должно быть принято в пользу Грузии на заседании Европейского совета, и Венгрия будет очень решительно его поддерживать. Конечно, будут переговоры между ЕС и Венгрией, это вопрос Евросоюза и Венгрии, мы не можем в него вмешиваться. Естественно, эти переговоры не должны иметь никакого влияния на вопрос Грузии. Тем более, что напрямую связывать в этом направлении Грузию, Украину, Молдову неправильно. Помните, в прошлом году Украина и Молдова получили статус кандидата, но это не стало основанием для получения статуса Грузией, хотя Грузия значительно опережала обе эти страны, как в прошлом году, так и в этом. Поэтому абсолютно искусственно связывать вопрос Грузии с переговорами, которые будут вестись вокруг вопроса Украины. В любом случае, так или иначе, Грузии должен быть предоставлен статус кандидата, и мы думаем, что такое решение будет принято 14-15 декабря на заседании Европейского совета. Мы уверены, что 14-15 декабря мы получим положительное решение. Дискуссии, проведенные с нашими партнерами и коллегами в Венгрии, естественно, подкрепляют это убеждение. Для этого есть все основания, что Европейский совет примет положительное решение по Грузии. Мы также поддерживаем Украину и Молдову на пути европейской интеграции», — отметил Ираклий Кобахидзе.





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